Tuttivip.it - “Ma è Tommaso?”. Arriva al Grande Fratello spagnolo per Maica e poi succede l’impensabile

Leggi tutto su Tuttivip.it

Ieri sera,Franchi ha fatto il suo ingresso nella casa del Gran Hermano in Spagna, regalando al pubblico un vero e proprio show. “Il gieffino italiano ha ballato sulla musica de Il Ciclone”, entrando con un’energia travolgente e conquistando subito l’attenzione dei concorrenti e del pubblico. Oltre all’esibizione,si è collegato con Jorge Javier Vazquez, il conduttore del reality, per parlare della sua connessione speciale conBenedicto. “Sì mi è mancata. Che cosa le dirò quando la vedrò? Che per me è stato bello farle questa sorpresa. Le dirò che è una persona splendida e che volevo incontrarla perché ho sentito una connessione con lei. Sono molto felice che questa cosa sia successa, così potrò rivederla. Se mi piace? Come persona mi piace molto”. Le parole dihanno subito catturato l’attenzione, rivelando l’emozione dietro questo incontro.