Sport.quotidiano.net - La Virtus non perdona nemmeno Tortona e in casa vince 85-81

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Bologna, 6 novembre 2024 –ndo questo recupero laresta imbattuta in campionato agganciando Trento in cima alla classifica. Rispetto alla uscite precedenti quella che si è vista controè una V nera leggermente diversa. I bianconeri ci hanno messo quasi tutto il primo tempo per carburare, ma quando sono usciti dal rodaggio non hanno quei lunghi cali di concentrazione che fino a qui hanno caratterizzato il loro cammino. Il risultato è che una volta toccato il + 12 (57-45) non sono inciampati nei classici svarioni che spesso hanno consentito agli avversari di ritrovare il filo del discorso. Questa descrizione può sembrare fuori lungo dato che la Segafredo in Italia ha ottenuto sei successi in altrettante partite disputate, ma c’è sempre l’Eurolega, dove le cose non vanno altrettanto bene, a testimoniare come questa squadra non sia quasi mai riuscita a sferrare il colpo del ko paganoquesta incapacità.