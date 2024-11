Abruzzo24ore.tv - La sentenza shock approda in Cassazione: i familiari non mollano

L'Aquila - Ricorso incontro il rifiuto dei risarcimenti; raccolta fondi per spese legali sostiene anche l'Oncologia dell'ospedale. Il presidente dell’associazione vittime universitarie, Sergio Bianchi, ha confermato il ricorso inper contestare lache nega i risarcimenti aidi otto studenti deceduti nel sisma del 2009. Grazie alla campagna di solidarietà promossa da "L'Aquila per la vita", sono stati raccolti oltre 16.500 euro in meno di due mesi, superando l'obiettivo di 14mila euro. I fondi extra saranno destinati al reparto di Oncologia del San Salvatore. Bianchi promette di continuare la battaglia per la verità e giustizia, anche a costo di ulteriori sacrifici. leggi tutto