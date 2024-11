Zonawrestling.net - Jake Hager contro Tony Khan: “È un comunista, minacciò di licenziarmi per il mio sostegno a Trump”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Le elezioni presidenziali americane stanno tenendo banco quest’oggi con i risultati che danno la vittoria a Donald. Gli USA di fatto sono un paese spaccato, profondamente diviso così come divisiva è la figura del Tycoon. Proprio quest’oggi, l’ex AEW star ha pubblicato un duro commento nei confronti diaccusandolo di avergli minacciato conseguenze sul piano lavorativo se avesse continuato a esprimere. L’accusa Tramite un post su X,è entrato a piedi uniti suaccusandolo di essere un: “Si sostengo, sonol’aborto. Credo ciò faccia di me un razzista”. Questo post ha suscita le polemiche di altri utenti social e alloraha tirato in ballo il Presidente AEW: “Volete che vi dimostri cheè une che ha minacciato ritorsioni sul mio lavoro?”.