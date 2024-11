Ilgiorno.it - Il desco di Gino l’ultima casa accogliente

Negri È buona cosa avere un fratello maggiore. Specie se sei figlio unico.era un fratello maggiore. Senza la retorica degli affetti e le mozioni familiari. Tanto più prezioso quanto incontrato per caso, nel vecchio, ruvido mestiere di cronista di strada e di campagna. Ci siamo conosciuti – e subito riconosciuti della stessa schiatta – durante un noiosissimo Consiglio comunale, in una di quelle sere ormai estinte di nebbia spessa, fuori e dentro il municipio. Corrispondenti per i nostri illustri fogli di carta, pagati a pezzo, a lacerto, a pallino. Lui era un giovane uomo già disilluso, con un lavoro ufficiale in altre ore della giornata. Io? Uno sbarbato che sognava, contro ogni logica, l’assunzione e gli onori onerosi degli scribi., quando si innescava un certo suo slancio romantico e guerriero, sapeva alzare la voce e farsi rispettare da chiunque: occhio alla penna.