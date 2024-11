Quotidiano.net - Gesmundo (Cgil), 'legge Bilancio accelera il declino in atto'

Leggi tutto su Quotidiano.net

"L'Italia deve affrontare una serie di sfide cruciali per il suo futuro industriale ed è necessario un cambio di rotta che permetta di superare l'attuale crisi e di orientare il Paese verso un rilancio sostenibile e competitivo a livello globale, cogliendo gli obiettivi del green deal sul cambiamento climatico. La recentedipresentata dal Governo e in discussione alla Camera non inverte affle tendenze in, ma addirittura neil". Lo ha detto Pino, segretario nazionale della, nel suo intervento all'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate dellain corso al Teatro Gaber di Milano. L'assemblea, iniziata con un'ora di ritardo in una sala gremita di delegati, è stata aperta dall'intevento di un rappresentante della delegazione della Toyota Handling di Bologna.