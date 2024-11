Ilveggente.it - Europa League, i pronostici del 7 novembre ore 18:45

, il match da attenzionare è quello tra Galatasaray e Tottenham: gli Spurs dopo tre turni sono a punteggio pieno con Lazio e Anderlecht. Tra le grandi favorite per la vittoria finale dell’solo il Tottenham è riuscito finora a non deludere le aspettative. Tre vittorie in tre partite per gli Spurs, reduci pure da 2 importanti successi tra campionato eCup contro Manchester City e Aston Villa. In coppa la squadra di Ange Postecoglou è a punteggio pieno insieme a Lazio e Anderlecht: battuti Qarabag, Ferencvaros e AZ Alkmaar, tre match in cui l’allenatore australiano si è potuto permettere anche un discreto turnover, facendo riposare i titolarissimi., idel 7ore 18:45 – Il Veggente (Ansa)Il Tottenham potrebbe incontrare le prime difficoltà in questo turno: i londinesi sono ospiti del Galatasaray di Osimhen e Icardi, che ha sempre una marcia in più davanti al proprio pubblico.