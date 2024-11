Ilfattoquotidiano.it - Edoardo Leo: “Quando una ragazza passa davanti a un tavolo di quattro maschi, viene fissata come carne da macello. Io se sto a quel tavolo, me ne vado”

Leo il 14 novembre sbarca al cinema con film che ha interpretato, diretto e sceneggiato “Non sonolo che sono”, ispirato al celebre “Otello” di William Shakespeare. La pellicola è già stata presentata al Festival di Locarno. L’ispirazione al regista e attore è venuta da un titolo di giornale,ha confessato a Vanity Fair: “Uomo uccide la moglie e poi si suicida. Ho pensato: è la storia di Otello.titolo risale al 2006 o al 2007. Volevo che Non sonolo che sono fosse il mio esordio alla regia, ma allora non me l’avrebbe prodotto nessuno: io non ero nessuno, il cinema puntava sulle commedie e i femminicidi non occupavano le prime pagine dei quotidiani. Ho cominciato comunque a scrivere la sceneggiatura nei ritagli di tempo. Ho letto parecchie traduzioni e visto tutti i film possibili sull’Otello, musical indiani compresi.