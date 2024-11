Anteprima24.it - Eboli, lotta ai tumori al seno: il 9 novembre “Il ManES con Race for the Cure”

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 9, grazie all’Atto d’Intesa sottoscritto tra il Ministero della Cultura e la Susan G. Komen Italia, il– Museo archeologico nazionale diaderisce afor thee, in occasione della tappa salernitana della manifestazione, a partire dalle ore 9,00 organizza una mattinata dedicata ai temi della salute e della prevenzione aperta a tutti, in collaborazione con L’Ermice APS difor theè un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Simbolo della Susan G. Komen Italia è la più grande manifestazione per laaidelin Italia e nel mondo e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’iniziativa, che si svolgerà aldalle ore 9,00 alle ore 13,00, si aprirà con i saluti istituzionali della direttrice del Museo, Ilaria Menale, del sindaco diMario Conte e dell’assessore alla cultura Lucilla Polito.