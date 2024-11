Liberoquotidiano.it - "E' arrivato il momento di una rivolta sociale": legge di bilancio, l'ultima sparata di Landini

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

“Io credo che siaildi una vera e propriaperché avanti così non si può più andare. Per noi lo sciopero non è che l'inizio di una mobilitazione e di una battaglia perché il nostro obiettivo non è semplicemente migliorare o cambiare ladi, il nostro obiettivo è cambiare e migliorare il nostro paese anche attraverso l'uso dei referendum”. Così il segretario della Cgil Maurizio, a margine dell'Assemblea Nazionale del sindacato in corso a Milano.