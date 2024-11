Cyssde rafforzare la cybersecurity in Ue | finanziamenti per 250mila euro

Leggi tutto su Ildenaro.it

Finanziato nell’ambito del Digitalpe Programme il progettoDeployment Preparedness Support, Capacity and Capabilities –ha pubblicato un bando in scadenza il 2 dicembre 2024. Il progetto si propone di migliorare la resilienza e la sicurezza informatica a livellopeo. L’obiettivo della call è favorire la collaborazione tra i Centri Nazionali di Coordinamento (National Coordination Centers – NCC), con INCIBE, partner del progetto, e altri NCC finanziati dal programma, che saranno coinvolti secondo 4 diversi livelli progressivi e potranno promuovere attività legate alla cybersicurezzapea. Il budget complessivo è diI partecipanti ammissibili a questo programma sono gli NCC registrati negli Stati membri dell’Unionepea ed elencati nella rete dei centri nazionali di coordinamento del Centropeo di competenza per la cibersicurezza (ECCC).