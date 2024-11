Romadailynews.it - Cina: emette linee guida per favorire sviluppo economia ghiaccio, neve

Pechino, 06 nov – (Xinhua) – Laintende promuovere l’dele dellacome nuova fonte di crescita, con l’obiettivo di raggiungere una portata economica di 1.200 miliardi di yuan (circa 169 miliardi di dollari) entro il 2027, secondo lepubblicate dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato. Entro il 2027, le strutture per gli sport dele dellasaranno piu’ complete, il livello dei servizi sara’ migliorato in modo significativo, tali sport saranno praticati in modo piu’ diffuso e la competitivita’ internazionale dellain questi sport sara’ ulteriormente potenziata, secondo lepubblicate oggi. Entro il 2030, il ruolo dell’dele dellanell’espansione dell’occupazione e nella promozione di unodi alta qualita’ diventera’ sempre piu’ rilevante e il consumo didiventera’ un’importante fonte di crescita per l’espansione della domanda interna.