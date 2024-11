Romadailynews.it - Cina: avvia costruzione grandi navi portacontainer elettriche per ridurre emissioni

Pechino, 06 nov – (Xinhua) – Un cantiere navale cinese hato ladelle piu’al mondoscoperte completamenteda 10.000 tonnellate, secondo quanto riportato oggi dal “Science and Technology Daily”. Le dueintelligenti, ciascuna con una capacita’ di circa 740 unita’ equivalenti a venti piedi (TEU), sono attualmente innella provincia orientale cinese del Jiangxi. Ladioceanicheannuncia l’alba di un’era azero per il settore del trasporto marittimo cinese. Il fatto segue l’impegno del Paese a raggiungere il picco delledi anidride carbonica entro il 2030 e la neutralita’ del carbonio entro il 2060. Oggi, lae’ al primo posto a livello mondiale per la movimentazione di container e il suo volume di trasporto marittimo internazionale ha rappresentato quasi un terzo del totale globale nel 2023.