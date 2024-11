Notizie.com - Centri migranti in Albania, capitolo 2: attesa per il nuovo approdo di Libra a Shengjin. A bordo “appena” 8 persone

Il pattugliatore della Marina militaresta effettuando il suo secondo viaggio verso l’, dove l’Italia ha realizzato i nuoviper. Arriverà domattina inla navedella Marina militare italiana. Il pattugliatore è in viaggio verso i nuoviitaliani realizzati a seguito di un protocollo d’intesa con il governo di Tirana. A, stando a quanto si apprende, ci sono 8inper ildi: adel pattugliatore “” 8(ANSA FOTO) – Notizie.comaveva preso il largo domenica scorsa da Messina. Ha poi raggiunto le acque internazionali con l’obiettivo di intercettare i. Sulla nave le autorità hanno proceduto ad un pre-screening per accertare che tutti avessero i requisiti per essere sottoposti alla procedure accelerata di frontiera.