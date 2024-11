Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Vis Rosa ancora al tappeto. Sorride l’under 17 di Frignani

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Non riesce a sbloccarsi la Istituti Polesani Visin serie B, che nel doppio impegno della settimana appena passata matura due nette sconfitte: la prima a domicilio contro Puianello (38-73), la seconda sul campo di Scandiano (79-51). Due partite simili in cui le ragazze di coach Vaianella hanno fatto fatica a restare a contatto con le avversarie, pagandouna volta un difficile ambientamento alla categoria. Entrambe le gare hanno preso un indirizzo deciso già nel primo quarto: contro Scandiano la Visha provato a resistere, restando in partita fino all’intervallo sul 39-29, ma nella ripresa le padrone di casa hanno preso il largo sfruttando una difesa ‘vissina’ un po’ troppo morbida e un attaccolontano dalla sua versione migliore. La Istituti Polesani rimane ferma a quota a zero punti in classifica, all’ultimo posto assieme a Peperoncino e LibertasForlì.