Cityrumors.it - Bari, assalto ad un portavalori con kalashnikov e bombe. Almeno dieci gli autori: ci sono dei feriti

Un’operazione organizzata minuziosamente quella messa a segno sulla statale 96, a. Colpiti due: qual è la situazione Secondo le prime ricostruzioni effettuate da chi sta indagando sull’accaduto, il colpo aleffettuato sulla statale 96, che da Mellitto porta ad Altamura, all’altezza di Grumo Appula in provincia diè stato organizzato minuziosamente ed è stato eseguito da amenopersone. Un commando armato die non solo ed un bottino da più di un milione di euro: ecco qual è il punto della situazione.ad uncongli: cidei(cityrumors.it / ansafoto)Il commando armato avrebbe dato fuoco ai due mezzi, poi se la sarebbe data a gambe: l’incendio, che gli è servito per cancellare le tracce e per guadagnare tempo, ha ritardato le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dei Soccorsi.