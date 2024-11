Universalmovies.it - accordi @ DISACCORDI 24 | Ritorna la celebre kermesse napoletana

Dalla prossima settimana riparte da Napoli@ DIS, il Festival Internazionale del Cortometraggio giunto alla sua 21° edizione. L’appuntamento è fissato nella settimana che va dall’11 al 17 novembre. La direzione artistica di questa 21° edizione è stata affidata a Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, con l’associazione Movies Event ancora protagonista assoluta, assistita dal coordinamento di Giuseppe Collela e con il contributo della Regione Campania tramite il fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.@ DISGli eventi di questa nuova edizione 51 cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in rappresentanza di ventisette nazioni, con moltissime opere in assoluta anteprima europea e italiana sui 4046 lavori pervenuti da 122 Paesi a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate, sono il programma di questa edizione.