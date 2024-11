Game-experience.it - Wi-Fi 7: la nuova era delle connessioni senza fili di AVM

25 anni fa nasceva il Wi-Fi: attualmente oltre la metà del traffico globale di Internet avviene tramiteWi-Fi. È evidente che l’introduzione del Wi-Fi ha modificato radicalmente la vita quotidiana, consentendo agli utenti di accedere ai contenuti digitali ovunque. Ma non si ferma qui: questa tecnologia ha profondamente cambiato tutti i settori, dall’Industria alla Sanità, dall’Istruzione alla Pubblica Amministrazione. Il nuovo standard Wi-Fi 7 si preannuncia come un elemento di svolta per l’accesso a Internet: con velocità che possono raggiungere fino a 46 Gbps, consente applicazioni che richiedono elevate capacità di banda, come lo streaming video in 8K e la realtà virtuale. Il Wi-Fi 7 trasformerà la vita degli utenti offrendo velocità superiori, una diminuzione della latenza e una maggiore affidabilità.