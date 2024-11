Chiccheinformatiche.com - WhatsApp lancia le liste personalizzate: cosa sono e come si usano

continua a evolversi per migliorare l’esperienza degli utenti. Dopo diverse funzionalità introdotte di recente, l’ultima novità è l’arrivo delle, uno strumento che promette di semplificare la gestione dei contatti e dei messaggi inviati a gruppi di persone. Mafunzionano queste nuove? Ecco tutto ciò che c’è da sapere per usarle al meglio. Cheledi? Lediuno strumento che consente agli utenti di creare gruppi specifici di contatti, in modo da poter inviare messaggi mirati senza dover utilizzare gruppi tradizionali obroadcast. Questa funzione è ideale per chi vuole comunicare con un insieme selezionato di persone (colleghi, amici o familiari) senza doverli aggiungere a un gruppo, mantenendo così la privacy e la discrezione.