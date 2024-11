Isaechia.it - Uomini e Donne, un’ex dama dura sulla sfilata super h0t di Morena Farfante: “Volgare è dire poco!”

Nella puntata odierna di, le protagoniste del parterre femminile si sono esibite in unaa tema “La sensualità è il miopotere”. La prima a calcare la passerella è stata. La donna ha scelto di indossare un body molto sexy di pizzo nero e una camicia bianca lasciata sbottonata. Si è mossa con fare provocante a ritmo di musica di fronte agli, chiamati a votare la performance, attorno ad un asse da stiro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Questa personale interpretazione h0t del concetto di sensualità, ha riscosso ottimi voti presso il parterre maschile, ma ha destato anche qualche critica. In particolare, l’opinionista Tina Cipollari è stata lapidaria: Ma secondo te quante casalinghe si possono identificare in te? Ma secondo te lestirano così, in queste condizioni? Assurda proprio! Più che sensualità ci ho visto molta volgarità.