Liberoquotidiano.it - Un'altra figuraccia di Sanchez: il gesto ignobile su Re Felipe dopo la fuga da Valencia

È colpa del re, è colpa dei fascisti. Il premier spagnolo Pedroproprio non riesce a mandare giù l'accoglienza riservatagli dai sopravvissuti diche l'hanno preso a male parole, lanci di oggetti e gli hanno distrutto la macchina. Forse si aspettava di essere accolto come il salvatore della patria o più probabilmente, nel suo smisurato ego, contava sulla sua visita alle zone devastate dalla Dana per misurare la sua popolarità, che lui presume a prova di disastro naturale e relativa strage. Calcoli che si sono rivelati profondamente sbagliati, capita, ma anziché incassare cercando di comprendere le ragioni di chi lo contestava o chiudendosi in un opportuno silenzio istituzionale,ha considerevolmente peggiorato la sua situazione, fino a renderla unaparossistica, dandosela prima a gambe e poi addossando colpe a destra e a manca.