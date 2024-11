Sport.quotidiano.net - Ufficiale, l’ultima gara della MotoGp si correrà a Barcellona

Roma, 5 novembre 2024 – Ora è. Laconferma che l'appuntamento finalestagione 2024 andrà in scena a. Si torna al Circuit de Barcelona-Catalunya nelle date già previste per il finalestagione, cioè dal 15 al 17 novembre, per il GP che deciderà il Campionato del Mondo. Il Gran Premio si terrà in segno di solidarietà con la Comunità di Valencia, colpita dall'inondazione. In quei giorni secondo il calendario originale si sarebbe dovuto correre a Valencia, parte di una regione recentemente colpita da devastanti inondazioni. Trattandosi dell'ultimo Gran Premiostagione, e considerato il contesto competitivo del Campionato e l'impatto positivo che genera questo evento – si spiega sul sito– "sentiamo la responsabilità di organizzarlo per i nostri appassionati, per il paddock, per questo sport, e in particolare per Valencia.