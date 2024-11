Movieplayer.it - Twisters in blu-ray: quando il tornado arriva nel salotto di casa

Leggi tutto su Movieplayer.it

Grazie all'uscita blu-ray della Warner che vanta anche l'audio italiano in Dolby Atmos, l'esperienza sonora diè davvero indimenticabile e porta ilsul divano di. Ottimi anche il video e gli extra. Il famoso disaster movie degli anni Novanta suiin una nuova versione, con tutti i benefici dei progressi tecnologici che questo può comportare. Se il Twister di quasi trent'anni fa era già spettacolare, potete immaginare a che livello di effetti si arrivi con, il film diretto da Lee Isaac Chung con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Un continuo flusso di emozioni, un ottimo prodotto di entertainment che ora approda in homevideo, palcoscenico ideale per impressionare nella visionelinga. E infatti l'avventura di Kate, meteorologa e "cacciatrice di" che rimane traumatizzata da un'esperienza sul campo ma poi ritorna .