Tom Welling fa una rivelazione scioccante sul costume di Superman nel finale di Smalville

Leggi tutto su Cinefilos.it

Tomfa unasuldineldiNon è un segreto che Tomnon desiderasse indossare l’iconicodineldella serie Smallville. Abbiamo già sentito dire che non voleva essere ricordato solo per aver indossato il, anche se la sua posizione sembra essersi ammorbidita da allora. Durante quelle ultime stagioni, la serie ha giocato con l’idea di dare una Clark Kent ma, prevalentemente, ha continuato a rispettare quella frustrante regola “niente voli, niente calzamaglia“. Di conseguenza, ildi Smallville ha mostratosolo da lontano. Alla fine si è concluso con un’inquadratura dell’eroe che si strappa la maglietta per rivelare l’iconica “S” (alla serie CW è stato permesso di usare ilindossato da Brandon Routh inReturns).