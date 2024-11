Nerdpool.it - The Penguin: Batman è pronto a intervenire nell’episodio finale?

Thesi è mosso sul filo del rasoio offrendo agli spettatori uno show spinoff diche non ha (finora) l’Uomo Pipistrello al suo interno. Con grande sorpresa di molti fan della DC, l’idea ha funzionato bene: Oz Cobb (Colin Farrell) e Sofia Falcone (Cristin Milioti) hanno fornito tutti gli intrighi necessari per portare avanti la serie, con un cast di supporto di tutto rispetto che ha reso il dramma della malavita di Gotham degno di essere seguito. Tuttavia, l’episodio 7 de Il Pinguino, “Cappello a cilindro”, ha avuto un colpo di scena che ha creato un’importante posta in gioco per la serie, in vista del: perché senon si fa vivo adesso, ci sarà un enorme buco nella continuità del franchise. ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER! Il settimo episodio di Theha visto Sofia Falcone prendere in ostaggio la madre di Oz, mentre Sal Maroni (Clancy Brown) ha costretto il Pinguino a consegnargli la sua nuova scorta di droga.