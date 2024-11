Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Pallavolo Grosseto. Momento difficile

Continua il periodo negativo per la formazionedi B2 dellache inanella l’ennesima sconfitta in campionato e resta ancora all’asciutto di punti. Le ragazze di coach Rossano Rossi cedono 1-3 dopo aver lottato alla pari per quattro set contro le umbre di Marsciano. Umbre che si portano a casa il bottino pieno: 22-25, 25-20, 22-25, 22-25. La formazione maremmana ha lottato al pari della formazione ospite e, infatti, i parziali hanno visto le due formazioni giocare l’incontro sul filo dell’equilibrio. Eppure le grossetane avevano iniziato bene il primo set ma le umbre dopo un breve avvio bloccato hanno recuperato lo svantaggio prendendo in mano il comando del gioco. Gli errori delle maremmane permettono alle umbre di approfittarne per scappare via sul punteggio di 16-10.