Thesocialpost.it - Perugia, si sporge per guardare gli amici e cade dal terzo piano: gravissimo bimbo di 10 anni

Un bambino di dieciè caduto daldell’edificio in cui abita con la sua famiglia a Castel del. Le autorità hanno comunicato che il ragazzo è stato portato in ospedale, dove le sue condizioni sono critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente ambulanza e forze dell’ordine. Dalle informazioni raccolte, sembra che il bambino si sia sporto dal balcone per osservare altri ragazzi che stavano giocando a calcio in un campo vicino. Mentre si affacciava, ha perso l’equilibrio ed è caduto sul pavimento del secondo.Leggi anche: Ragazzino di 16trovato morto nel fiume, senza vestiti: giallo a Mantova I residenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che hanno provveduto a trasportarlo al Santa Maria della Misericordia. Il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’emergenza.