Oasport.it - Pattinaggio artistico: tanta Italia all’NHK Trophy. Rizzo, Frangipani e Grassl in lizza con obiettivi diversi

Leggi tutto su Oasport.it

Tre talenti in corsa. Tutti condifferenti. Ci si aspetta una bellain quel di Tokyo, Capitale del Giappone che ospita questo fine settimana l’NHK2024, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena presso l’imponente Yoyogi National Stadium. Per l’occasione la compagine azzurra si presenterà in terra nipponica puntando su ben tre rappresentati. Stiamo parlando di Matteo, Daniele Gabriele. Personalità d’alto profilo, ognuna con una storia diversa alle spalle, unite dalla voglia di tenere alto il nome della bandiera azzurra. Il ghiaccio di Tokyo accoglierà nuovamente Daniel, tornato in attività dopo l’anno sabbatico dovuto al controverso caso dei tre test antidoping mancati mentre si trovata in Russia per allenarsi con Eteri Tutberidze.