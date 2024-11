Inter-news.it - Papu Gomez: «Lautaro Martinez con punture in Qatar, poverino!»

ha parlato del Mondiale del 2022 indi, disputato con tanto die infiltrazioni. GRANDE SFORZO – Nel podcast Calcio Selvaggio, ospite Alejandro “. Il centrocampista, ad oggi svincolato dopo il caso doping, ha parlato delle condizioni didurante il Mondiale in, poi vinto dall’Argentina. Ilconferma quanto detto dal capitano dell’Inter successivamente: «stava veramente male al Mondiale, si portava un infortunio alla caviglia ed è arrivato molto male in. Si è sottoposto a, ha fatto di tutto per arrivare,. Alla fine è partito Julian Alvarez titolare e ha fatto molto bene. Per forza Scaloni ha continuato con Julian, peròha fatto uno sforzo della Madonna». In quel caso, nonostante le precarie condizioni fisiche, il Toro contribuì al grande successo con la trasformazione del rigore decisivo nella lotteria dei rigori durante il quarto di finale contro l’Olanda.