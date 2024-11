Bergamonews.it - Omicidio Bonomelli, per i giudici fu “un decesso inevitabile, provocato da un’azione corale”

Leggi tutto su Bergamonews.it

Entratico. “Un”. Tale è stata definita, dalla Corte d’Assise del tribunale di Bergamo, la morte dell’imprenditore 80enne Angelo. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna per le quattro persone responsabili del suo. Matteo Gherardi dovrà scontare 26 anni, come l’amico Omar Poretti, la fidanzata Jasmine Gervasoni e il padre Rodolfo Ghilardi dovranno invece scontarne 14. Sono passati quasi due anni dal giorno in cui l’anziano venne narcotizzato con il Rivoltril, un potente antipsicotico, rapinato dell’orologio e di 120 euro in contanti e lasciato in stato di incoscienza nella sua auto in un parcheggio di Entratico, “in un luogo appartato, dove non poteva essere soccorso da terzi”. E dove, tra l’1 e le 3 di notte, morì. Era l’8 novembre 2022 quandosi incontrò con Matteo Gherardi al bar Sintony di Entratico.