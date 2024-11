Liberoquotidiano.it - Occhio secco, riparte la campagna 'Apri gli occhi sulla secchezza oculare'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - Un numero verde e consulenze gratuite in tre grandi città italiane: è questa in sintesi la seconda edizione dellanazionale 'gli', un'iniziativa promossa da Alcon con il patrocinio di Apmo (Associazione pazienti malattie oculari), che torna a livello nazionale con un unico obiettivo: aumentare la consapevolezzamalattia dell'. La, in programma dall'1 al 24 novembre 2024, coinvolgerà Milano, Roma e Napoli. Sarà possibile prenotare la consulenza chiamando il numero verde 800 480023 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) o visitando il sito www.gli2024.it in seguito alla compilazione del questionario Osdi-6 (Ocular Surface Disease Index 6), un breve test di autovalutazione che aiuta a individuare i primi segnali della malattia.