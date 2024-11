Nba 2024 2025 | Cleveland e Oklahoma imbattute ko Lakers e Knicks

Leggi tutto su Sportface.it

Grande spettacolo in Nba con 15 partite sparse in tutta la notte.vince il replay con Milwaukee e mantiene l’imbattibilità. Boston, Minnesota enon sbagliano. Denver arranca ma tiene il passo delle big. Flop(con infortunio Davis) a Detroit ea Houston. Prima vittoria per Utah e sesta in sei partite per Phoenix e Golden State RISULTATI E CLASSIFICHE Altra partita punto a punto e altra vittoria per(8-0) contro Milwaukee (1-6). I Cavaliers passano 116-114 trascinati dai 39 punti di Darius Garland. Non manca il contributo di Evan Mobley (17 punti+5 rimbalzi), Donovan Mitchell (14+4+4) e Jarrett Allen (14+15+6). Bucks senza Giannis Antetouknmpo a cui non bastano i 36 di Lillard per evitare il sesto ko in sette gare. Imbattuta anche(7-0), che domina in casa contro Orlando (3-5) 102-86.