Mister Movie | Nikyatu Jusu al lavoro sul Reboot di La Mosca di Cronenberg

Nikyatu Jusu al lavoro sul Reboot di La Mosca di Cronenberg

, regista dell'apprezzato horror folk Nanny del 2022, è ora impegnata in un ambizioso progetto: una nuova interpretazione di "La" di David. Secondo quanto riportato da Deadline, la versione disarà ambientata nell'universo del film originale ma senza ricalcarlo direttamente, promettendo di mantenere intatta l'essenza del cult dell'horror corporeo del 1986, portandolo però verso nuove direzioni narrative. Il Remake di LaIl progetto di, secondo Deadline, ha ricevuto un'accelerazione a causa del crescente interesse per il genere horror corporeo, riacceso dal recente "The Substance". In linea con questa tendenza, il film disembra destinato ad esplorare nuove sfumature di trasformazione fisica e mentale, temi centrali nella carriera di