Lo ammetto ecco come chiamavo Bianca Berlinguer | clamorosa confessione di Maurizio Mannoni

"Con lei direttore non ho mai avuto scontri, anzi. Non gliel'ho mai detto, ma spesso l'ho aiutata, ho sopito proteste con quel poco o tanto di prestigio che avevo":, intervistato dal Corriere della Sera, lo ha detto a proposito della collega. Parlando della giornalista, poi, ha sottolineato che non faceva pesare il suo cognome: "No. E poi ne abbiamo avuti tanti di cognomi di Botteghe Oscure. Certo, quando è diventata direttore gli è servito. Un tempo facevamo fronte comune, ci si lamentava insieme perché eravamo gli esclusi, mai promossi". Sul modo di lavorare della, invece, ha detto: "Applica il metodo duro e autoritario. La diplomazia non sa dove sta di casa. I più giovani ne avevano paura". Quando la giornalista del Corsera lo ha incalzato dicendo che qualcuno in passato l'avrebbe chiamata La Zarina, lui non solo ha confermato ma ha anche aggiunto: "Forse pure io".