Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 1-3, Champions League calcio in DIRETTA: gol annullato a Rudiger per fuorigioco di Rodrygo, partita calda negli ultimi 10?

90'+5 Vicinissimo all'impresa Fonseca. 90'+5 Si sta svuotando il Bernabeu. I tifosi stanno lasciando anzitempo gli spalti. 90'+4 Ci mette la faccia Abraham su una saetta calciata da Mbappè. A terra il giocatore del. 90'+3 Vincius salta tutti, mette la palla in mezzo con il sinistro su cui arriva Militao. Niente da fare, palla nel secondo anello del Bernabeu. 90'+2 Doppio cambio per Fonseca: fuori Musah ed Emerson, dentro Pavlovic e Calabria. 90'+1 PARATISSIMA DI MAIGNAN su BRAHIM DIAZ!!!! Ma che cosa sta facendo l'estremo difensore del! Incredibile! 90? Cercano in tutti i modi di calciare la palla in porta i Blancos ma ilè schierato molto bene. 6 i minuti di recupero! 89? Garcia per Vinicius che con la testa non riesce ad indirizzare al meglio.