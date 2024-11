Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: gol di Thiaw, i rossoneri la sbloccano su corner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16? Partita di sacrificio fin qui del centravanti delche si sta abbassando tanto per venire a prendersi il pallone in zone del campo non “sue”. 15? Ottimo rientro di Morata che va a riprendersi una palla preziosa in difesa e guadagna una rimessa. 14? A terra Tchouameni. Polpaccio dolorante per il giocatore del. 14? Che bell’avvio della squadra di Fonseca. Ancora Leao che sfreccia sulla fascia sinistra ma si allunga troppo la palla, sfera sul fondo. 12? Subito Maignan su Mbappè e poi su Vinicius! Ottima reazione del, ferito nell’orgoglio. 12? Trovato sugli sviluppi deld’angolo dall’ottimo cross di Pulisic, ci mette la testache ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera. 11? GOOOOOOOOOLLLLLLL diWWWWWW!!!! 10? Pizzicato in posizione regolare Leao, si guadagna un ottimod’angolo.