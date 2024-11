Romadailynews.it - Lazio, nuovo impulso ai servizi educativi per bambini 0-6 anni

Leggi tutto su Romadailynews.it

La Regione approva interventi di semplificazione per migliorare la qualità dei nidi e delle scuole d’infanzia La Regioneha annunciato unaiper la fascia d’età 0-6, attraverso una serie di interventi volti a semplificare le procedure e migliorare la gestione dei nidi, micronidi e scuole d’infanzia. Il provvedimento è stato presentato da Chiara Iannarelli, consigliera regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della IX Commissione, che si occupa di lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili. “L’obiettivo è promuovere e supportare l’educazione e l’istruzione per l’infanzia, sostenendo le strutture e agevolando le famiglie, nel rispetto della sicurezza e tutela dei”, ha dichiarato Iannarelli in una nota. Le modifiche, approvate dalla Giunta regionale, riguardano il Regolamento deln.