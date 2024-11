Sport.quotidiano.net - La rimonta dei Blacks, i rimpianti OraSì

L’ultima giornata di campionato ha lasciato umori differenti in casa. I faentini si sono galvanizzati dal successo incon Agrigento, quarta vittoria casalinga in altrettante gare disputate, conquistando preziosi punti che stanno permettendo alla squadra di coach Garelli di essere nel gruppo delle seconde. Ravenna ha invece lasciato tanticontro Rieti, soprattutto per aver concesso per la terza volta in otto gare troppi tiri da tre, vedendo gli avversari tirare con il 55% da tre. Per fortuna domani si torna in campo: i Raggisolaris sono attesi da una ‘gara trappola’ in casa con Crema, reduce da sette sconfitte consecutive e con l’unica vittoria ottenuta il 28 settembre all’esordio che vedrà il debutto di coach Sacco in panchina, mentre l’andrà a Sant’Antimo uno dei tanti ‘campi infernali’ del girone dove farà parecchio caldo dentro e fuori dal parquet, affrontando un avversario di buon livello.