Quotidiano.net - La Nazione di Puccini. Il maestro e il “suo“ giornale. Vita e passioni in mostra

di Guglielmo Vezzosi FIRENZE Giacomoe la “sua“. Un rapporto stretto, quello tra il grande compositore e lo storico quotidiano, come attesta la ricchezza di articoli e testimonianze che è stato possibile recuperare dall’archivio storico del. Un’abbondanza di materiale che nell’anno della doppia ricorrenza — il centenario della scomparsa dele il 165° anniversario della fondazione del— si è trasformato nellaLadi: immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio. Un viaggio unico che ripercorre la, lee la creatività del grande personaggio. L’inaugurazione, su invito, è fissata per oggi pomeriggio a Roma nella sala del Cenacolo nel complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei Deputati (piazza in Campo Marzio, 42).