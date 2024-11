Ilrestodelcarlino.it - "La musica mi ha cambiato la vita". Linda Guglielmi Salis, talento doc

, ma come si affaccia una ragazza della sua età allaclassica? "Io ho iniziato ammirando mia sorella: è stata lei a ispirarmi e devo dire che è merito suo. Ho cominciato con la sua insegnante, Michela Tintoni, prima facevo danza classica. Poi ètutto (sorride, ndr)". Ventidue anni e una passione sconfinata per lae il violino, unita a, determinazione e impegno. Doti che l’hanno portata e la portano tutt’ora a suonare in giro per il mondo., bolognese trapiantata a Lugano per frequentare il Conservatorio della Svizzera italiana, suonerà venerdì nel complesso delle Sette Chiese per un concerto-evento, in collaborazione con l’associazione ’Conoscere la’, a seguito di una visita guidata con il circolo Il Chiostro alla Compagnia dei Lombardi: una delle più antiche istituzioni bolognesi, attiva dalla metà del dodicesimo secolo (ritrovo davanti alla chiesa di Santo Stefano alle 15,30, per partecipare occorre essere soci del circolo).