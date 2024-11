Thesocialpost.it - Isabel morta a 19 anni: i medici scambiano tumore per stress universitario

La sfortunata protagonista di questa drammatica vicenda che viene dall’Inghilterra si chiamavaMcEgan. La ragazza aveva appena 19quando ènel maggio del 2020 a causa di un cancro che però iavevano scambiato per “”. A raccontare oggi al Sun la sua storia è stata la madre Amanda.Leggi anche: “La pancia come un pallone”, aveva unall’ovaio di 30 chili: operazione recordMcEgan soffriva di sintomi come sudorazioni notturne, palpitazioni cardiache, vomito e stanchezza estrema. “Generalmente le dicevano che i sintomi erano dovuti allo“, spiega la madre. Ma, mentre lavorava come animatrice in un campo estivo negli Stati Uniti a metà del 2019, alla ragazza è stato diagnosticato unnella zona della mascella.