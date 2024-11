Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Visa hanno rinnovato la loro partnership per accelerare la transizione digitale

ilaccordo distrategica pluriennale con l’obiettivo dilae favorire la crescita dei pagamenti digitali. Al centro della rinnovata collaborazione l’ampliamento dell’offerta, con soluzioni innovative della banca in ambito business e consumer, e la realizzazione di iniziative congiunte volte a favorire una maggiore inclusione finanziaria attraverso i pagamenti digitali e consapevolezza in tema di digitalizzazione. In continuità con il presente, proseguiranno i progetti che già vedono le due società collaborare a supporto della crescita e della competitività di lungo periodo delle imprese, con ulteriori sviluppi nell’ambito dei servizi a valore aggiunto di, rivolti a tutti i target di clientela, che renderanno possibili modalità innovative di utilizzo, ad esempio con i nuovi strumenti di pagamento wearable semplici, intuitivi e sicuri.