Lanazione.it - Il gotha della scherma alla Imm. Fine settimana in punta di fioretto. Attesi oltre 500 atleti da tutta Italia

500 gliin arrivoImm per le qualificazioni ai campionatini die sciabola. Sabato 9 e domenica 10 novembre latornerà protagonista nel padiglione D con la prima prova di qualificazioni ai campionatini in programma a giugno a Bari. Saranno 521 gli, dai 14 anni, che si sfiderannoImm nella fascia‘Zona 1’ che coinvolge i giovani del centro nord. L’evento è stato presentato in Comune dall’assessore Lara Benfatto, dal presidente regionale Fis Domenico Cassina, Davide Lazzaroni del club diapuano, Dante Dell’Ertole presidentesocietà schermistica Malaspina e Luca MagniFeder. "Ringrazio la Federazione e il comitato toscano per aver scelto ancora Marina. Siamo onorati di ospitare una gara così importante - ha spiegato Benfatto - per un evento che non solo sarà un grande capitolo sportivo, ma anche una vetrina importante per il territorio e il suo indotto".