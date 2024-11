Formiche.net - Il fattore pubblicità nella trasformazione del sistema televisivo. L’analisi di Preta

Leggi tutto su Formiche.net

Nel 2023 il mercatoin Europa occidentale (ex UE15+CH+N) è cresciuto di appena l’1,2%, raggiungendo un valore complessivo di 76,4 miliardi di euro, rispetto ai 75,5 miliardi di euro del 2022 (a fronte di un tasso d’inflazione del 5,6% nello stesso anno). La Pay-TV ha contribuito maggiormente alla crescita del mercato, con un incremento annuo del 5% al termine di cinque anni di continua e ininterrotta crescita (CAGR +4,3%), rafforzando in questo modo la sua posizione di principale fonte di ricavi televisivi (58%). Latelevisiva invece è diminuita, del -2,8% nel 2023 rispetto al 2022, tornando allo stesso livello degli anni pre-pandemia. Questi macro-dati, di per sé estremamente indicativi seppur sintetici, danno però un quadro solo parziale della situazione, poiché il risultato complessivo nasconde diverse facce di una stessa medaglia.