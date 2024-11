Formiche.net - I rapporti tra Italia ed Emirati passano (anche) sott’acqua. L’accordo sull’underwater

In un’epoca in cui le innovazioni tecnologiche rendono possibile l’esplorazione e la prospezione dei fondali marini come mai prima d’ora, la corsa allo sviluppo tempestivo di soluzioni atte a rendere gli abissi meno oscuri determinerà quali attori si troveranno avvantaggiati negli scenari di domani. In questa ottica si inserisce il nuovo Memorandum of Understanding (Mou) firmato tra Fincantieri ed Edge, gruppono leader nel settore cantieristico del Levante, per avviare una collaborazione strategica nel settore subacqueo ad alto potenziale., siglato a Parigi in occasione dell’esposizione Euronaval, prevede che le due realtà lavorino insieme alla progettazione, allo sviluppo e alla creazione di capacità per la fornitura di soluzioni avanzate per sistemi subacquei con e senza equipaggio negliArabi Uniti.