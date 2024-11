Ilrestodelcarlino.it - I problemi del Teatro Comunale. Lo scontro arriva in Consiglio

Dopo lo sciopero che ha fermato la prima dei ’Carmina Burana’ giovedì scorso, il consigliereMarco Piazza (Pd) ha riaffermato non essere soddisfatto della situazione del: "Non ci fa piacere che il contratto nazionale sia ancora fermo e per il nuovo stop al premio di produttività dovuto ai lavoratori per il 2023". Inoltre, la maggioranza ha spedito l’ordine del giorno di Manuela Zuntini (Fdi) in commissione. La meloniana chiede che "l’amministrazione e la Fondazione seguano quel percorso guidato che la Corte dei Conti ha indicato" per risolvere la situazione. Il Pd ha chiamato le opposizioni a lavorare insieme sul problema: "Sono temi complicati che ci coinvolgono tutti, sia come maggioranza sia come minoranze, che dobbiamo affrontare insieme". La bocciatura della Corte dei Conti "è un tema che vogliamo approfondire e capire bene in una commissione istruita ad hoc per capire esattamente cosa è successo", spiega Piazza.