Quotidiano.net - Gran Sasso, Giorgio Lanciotti disperso dal 21 settembre. Il mistero dell’ultima telefonata

Pineto (Teramo), 5 novembre 2024 - Resta unancora indecifrabile la scomparsa di, 35 anni, sparito suld’Abruzzo sabato 21, era pomeriggio, era un giorno di nebbia, di quelli che sono capaci di fare perdere l’orientamento anche a un escursionista esperto. L’ultima tappa al rifugio Franchetti L’imprenditore di Roseto degli Abruzzi (Teramo), titolare di un centro revisioni auto e moto a Scerne di Pineto, nella stessa provincia, era arrivato con la sua Porsche Carrera e aveva iniziato la salita. Ultima tappa il rifugio Franchetti, dove aveva fatto una sosta per il pranzo. E vedendo quella giornata dal meteo incerto, era stato anche messo in guardia dallo spingersi troppo in vetta. Le ricerche diLe ricerche ufficiali sono state sospese dal prefetto - competente per materia - anche se qualche volontario continua a scalare i sentieri, nella speranza di dipanare questoprima che arrivi la neve.