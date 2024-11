Getafe | Bordalás | Sono arrabbiato perché per un motivo o per l’altro non sono venuti in soccorso del popolo del nostro Paese

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-05 00:41:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Joséè apparso in sala stampa dopo la sconfitta contro il Celta questo lunedì. L’uomo di Alicante non ha voluto entrare nei dettagli dell’incidente per rispetto di quello che è successo a Valencia e ha voluto mostrare la sua tristezza e il suo dolore per quello che sta vivendo nel suoa causa del DANA della scorsa settimana. “Non ho voglia di parlare di calcio, credo che questa partita non dovesse essere giocata per rispetto delle vittime di quanto sta accadendo nel. Capisco che stanno facendo il loro lavoro. Noncontento del risultato, ma la mia mente non è rivolta alla partita. Non ho visto nessuna partita questa settimanastato attento a ciò che accade nel