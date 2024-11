Tuttivip.it - “Finalmente la verità dalle telecamere”. Sposi scomparsi, ecco dov’erano andati: si scopre tutto

Leggi tutto su Tuttivip.it

Per cinque giorni nessuno ha saputo nulla di una coppia di neodi Cesa, in provincia di Caserta, che aveva lasciato i figli ai nonni per sparire senza dare spiegazioni. Solo al loro ritorno, la coppia ha rivelato di essere “andata a fare un viaggio”, che gli investigatori hanno poi scoperto aver avuto come destinazione Milano. Nonostante sia emerso che si è trattato di un allontanamento volontario, la Procura di Napoli Nord ha deciso di approfondire la vicenda. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti della coppia e comprendere le motivazioni di quella “fuga” che ha messo in agitazione le loro famiglie, tanto da spingerle a denunciare la scomparsa. La vicenda ha avuto inizio il 29 ottobre, quando i due hanno affidato i figli ai nonni paterni, uno di sette anni, nato da una precedente relazione della donna, e l’altro di pochi mesi.