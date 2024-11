Laprimapagina.it - “Fiamma” è il nuovo singolo delle Synergy in gara a Sanremo Giovani

Leggi tutto su Laprimapagina.it

Dall’8 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildel duoinin onda su Rai 2 dal 12 novembre. “” è un brano R’n’B che unisce sonorità classiche a influenze moderne, creando un’atmosfera calda e avvolgente. La canzone esplora il tema dell’amore, ponendo l’accento sull’importanza del benessere emotivo in una relazione. Con il suo sound ricercato e il messaggio profondo, “”, pubblicato dall’etichetta Yourvoice Records, si presenta come una celebrazione dei legami affettivi, in un contesto contemporaneo che dialoga con le radici del genere. Commenta il duo proposito del brano: “La performance che faremo sul palco dirappresenta per noi un passo significativo, riusciremo a portare il nostro messaggio a un pubblico più ampio.